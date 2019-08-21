В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру с жильцами

В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру с жильцами

В Новосибирске в двухэтажном жилом доме на 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша. Часть кровли попала в одну из квартир, однако никто не пострадал, сообщают «Вести Новосибирска».

По словам хозяйки квартиры, инцидент произошел в ночь на 21 августа. В это время она с ребенком находилась в соседней комнате. В итоге жильцы оказались заперты в своей квартире, их пришлось эвакуировать.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска РБК подтвердили факт происшествия, сообщив, что по данному адресу проводились работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. В пресс-службе мэрии Новосибирска РБК сообщили, что «эвакуационные мероприятия были завершены» в 09:53 по местному времени (05:53 мск).

«В настоящее время подрядной организацией, ведущей работы по капитальному ремонту крыши, проводятся работы по разбору завала от обрушения», — сообщили в департаменте. Ремонт крыши планируется завершить до 15 сентября.

Сейчас решается вопрос о предоставлении жителям квартиры №9 жилья из фонда мэрии города Новосибирска.