В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру с жильцами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,23 -0,34 EUR Бирж. 73,48 -0,39 Brent 60,42 +1,60% USD Нал. 66,62 65,83 EUR Нал. 73,95 73,07 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1099 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 154,00 -618,00 IMOEX 2 674,80 +0,07% RTSI 1 272,31 +0,61% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Детский мир ₽110 (+25,86%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
МТС ₽315 (+23,07%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Детский мир ₽110 (+25,86%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
МТС ₽315 (+23,07%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 20 авг, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 20 авг, 12:30
Пользователи устроили флешмоб на русском под постом Сталлоне в Instagram Общество, 12:05 Надежный тыл: какие KPI поставить бухгалтерам, юристам и кадровикам Pro, 11:58 В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру с жильцами Общество, 11:52 При крушении вертолета в Греции погиб сооснователь Музея русской иконы Общество, 11:45 Под Красноярском при пожаре погибли три человека Общество, 11:45 В Челябинской области по подозрению в убийстве жены задержали депутата Общество, 11:39 СМИ сообщили о подготовке «Барселоны» к презентации Неймара Спорт, 11:37 Аналитики назвали цены краткосрочной аренды на курортах Черного моря Недвижимость, 11:31 Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли Бизнес, 11:31 Как поддержать себя в сезон аллергии РБК и Philips, 11:30 Полезное для бизнеса от Саши Митрошиной — блогера с 1,9 млн подписчиков Pro, 11:20 ФАС предложила снять с авиакомпаний траты за простой самолетов Общество, 11:19 Шойгу пообещал ответ России на развертывание ПРО в Восточной Европе Политика, 11:13 «Пузырь IEO начал сдуваться»: финансирование стартапов снизилось на 88% Крипто, 11:11
Общество ,  
0 
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру с жильцами

В Новосибирске в двухэтажном жилом доме на 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша. Часть кровли попала в одну из квартир, однако никто не пострадал, сообщают «Вести Новосибирска».

По словам хозяйки квартиры, инцидент произошел в ночь на 21 августа. В это время она с ребенком находилась в соседней комнате. В итоге жильцы оказались заперты в своей квартире, их пришлось эвакуировать.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска РБК подтвердили факт происшествия, сообщив, что по данному адресу проводились работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. В пресс-службе мэрии Новосибирска РБК сообщили, что «эвакуационные мероприятия были завершены» в 09:53 по местному времени (05:53 мск).

«В настоящее время подрядной организацией, ведущей работы по капитальному ремонту крыши, проводятся работы по разбору завала от обрушения», — сообщили в департаменте. Ремонт крыши планируется завершить до 15 сентября.

Сейчас решается вопрос о предоставлении жителям квартиры №9 жилья из фонда мэрии города Новосибирска.

Теги: Новосибирск, крыша, новости РБК
Материалы по теме
В Шереметьево рухнул каркас крыши ангара воздушных судов
Общество
В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки
Общество
В Петербурге рухнула крыша торгового павильона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter