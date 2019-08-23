Обладатель прав на Ждуна отозвал иск против магазина WildBerries

Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску компании ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющей правами на образ интернет-мема Ждуна, против интернет-магазина WildBerries (ООО «Вайлдберриз»). Об этом сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие» (pdf).

Компания требовала взыскать с магазина 5,2 млн руб., однако 12 августа подала ходатайство об отказе от иска. Причины подачи иска и его отзыва не уточнялись. На сайте WildBerries продается мягкая игрушка Ждуна.

«Си Ди Лэнд контакт» также требовала взыскать 50 тыс. руб. с «Почты России» за использование образа Ждуна. Причиной стало то, что в феврале 2017 года человек в костюме Ждуна участвовал в презентации программы «Почта без очередей». В начале января 2019 года суд постановил выплатить 25 тыс. руб. компенсации.

В середине мая девятый арбитражный апелляционный суд взыскал более 2,3 млн руб. с хоккейного клуба «Спартак» за использование образа Ждуна в рекламе, а также за продажу мягкой игрушки. При этом сумма компенсации возросла в 77 раз по сравнению с назначенной судом первой инстанции.