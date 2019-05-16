Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с хоккейного клуба «Спартак» (Москва) более 2,3 млн руб. за незаконное пользование образа Ждуна в пользу обладателя прав на него. Это следует постановления (.pdf), размещенного в картотеке арбитражных дел.

Таким образом апелляционный суд увеличил сумму компенсации по сравнению с той, которую присудил суд первой инстанции, в 77 раз — с 30 тыс. руб. Истец — компания CD Land, обладатель прав на Ждуна требовал от ответчика 7 млн руб. Также истец должен будет выплатить 38,8 тыс. руб. государственной пошлины, а ответчик — 19 тыс. руб.

CD Land обвиняет хоккейный клуб в том, что он через свой сайт и в магазине продавал мягкую игрушку, которая очень похожа на Ждуна, и использовал этот образ в своей интернет-рекламе. «Спартак» иск против себя не признал. Представители хоккейного клуба указывали, что «игрушка имеет голову, похожую больше на голову птицы, а не на голову слона, а нос больше похож на клюв, нежели на хобот».

Суд первой инстанции признал факт нарушения в пользу истца, однако отметил, что запрошенная в иске сумма компенсации завышена.

Автором скульптуры Homunculus loxodontus, прозванной Ждуном и получившей широкую известность в интернете, является голландская художница Маргарет Ван Бревурт. Изначально произведение предназначалось для больницы Лейденского университета. Художница указывала, что при создании скульптуры думала о сидящих в очереди к врачу. В 2016 году Бревурт заключила договор на использование своей скульптуры как бренда «Ждун» в России и странах СНГ с ООО «Си Ди Лэнд Контакт».