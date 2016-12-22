Обладатель прав на Ждуна подал иск к «Первому каналу» на 3 млн руб.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющей лицензионными правами на Ждуна, к «Первому каналу». Об этом сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие».
Отмечается, что компания подала иск 24 октября. Сумма исковых требований составляет 3 млн руб.
В конце августа арбитражный суд Москвы взыскал с компании «МегаФон» 8,6 млн руб. компенсации по иску компании ООО «Си Ди Лэнд Контакт» за нарушение лицензионных прав на Ждуна. При этом сумма исковых требований составляла 10 млн руб., но суд удовлетворил их частично. Тогда в «МегаФоне» РБК заявили, что категорически не согласны с решением суда, и рассказали о намерении его обжаловать.
Весной 2016 года голландская художница Маргарет Ван Бревурт создала скульптуру под названием Homunculus loxodontus («Слонообразный человек»). Она представляет собой существо с головой морского слона и человеческими руками. Скульптура предназначалась для больницы Лейденского университета. Художница отмечала, что при ее создании думала о сидящих в очереди к врачу.
25 апреля художница заключила лицензионный договор на использование бренда «Ждун» в России и СНГ с ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Компания подала иски к физическим и юридическим лицам, в том числе к ООО «Интернет решения» (магазин Ozon) и хоккейному клубу «Спартак».