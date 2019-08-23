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Лукашенко сообщил о просьбе Зеленского о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Минску с просьбой о поддержке. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом, передает «БелТА».

«У нас вроде бы с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом [Владимиром Зеленским]. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — сказал он, при этом не уточнив, о какой именно поддержке просили в Киеве.

Лукашенко также затронул вопрос текущих взаимоотношений с Россией. «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, на чем сейчас спотыкаемся? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос», — подчеркнул он.

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В конце июля Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате».

Кроме того, Лукашенко заявлял, что Украина нуждается в помощи со стороны Европейского союза, призвав ЕС «как можно быстрее устранить» эту «головную боль». По его словам, ответственность за кризис на Украине несет Европейский союз, так как Киев решил ориентироваться на Брюссель, а не на Москву.

Теги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина
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