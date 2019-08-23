Лукашенко сообщил о просьбе Зеленского о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Минску с просьбой о поддержке. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом, передает «БелТА».

«У нас вроде бы с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом [Владимиром Зеленским]. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — сказал он, при этом не уточнив, о какой именно поддержке просили в Киеве.

Лукашенко также затронул вопрос текущих взаимоотношений с Россией. «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, на чем сейчас спотыкаемся? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос», — подчеркнул он.

В конце июля Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате».