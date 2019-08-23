Борис Джонсон записал видео с лозунгом «Слава Украине!»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем независимости страны. На видео, опубликованном в Facebook посольства Украины в Лондоне, Джонсон произносит фразу «Слава Украине!» В ответ на это сотрудники дипмиссии отвечают хором: «Героям слава!»

На записи британские дипломаты и политики на украинском языке читают текст песни музыканта Тараса Петриненко «Украина». Помимо Джонсона, это экс-посол Великобритании в Киеве Роберт Бринкли, председатель группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Уиттингдейл и другие.

Запись в facebook пользователя Embassy of Ukraine to the UK

Накануне, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. В ходе переговоров политики подтвердили невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока Москва подрывает европейскую и мировую безопасность.

В ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев приветствовала почетный караул на украинском языке. «Вітаю, воїни! (Приветствую, воины!)» — сказала Меркель.