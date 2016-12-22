В Киеве Меркель приветствовала почетный караул на украинском языке

Прибывшая с визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала почетный караул на украинском языке. Видеозапись опубликована в Facebook украинского президента Петра Порошенко.



«Вітаю, воїни! (Приветствую, воины!)» — сказала Меркель. На это военнослужащие ей ответили: «Героям слава!»

В октябре Порошенко внес изменения в уставы Вооруженных сил Украины, закрепив новое воинское приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!». Лозунг «Слава Украине — героям слава!» является приветствием, которое использовалось Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России).

В Киеве 1 ноября Меркель встретилась с Порошенко. Она заявила, что выступает за продление антироссийских санкций, поскольку Россия не соблюдает минские договоренности. Канцлер уточнила, что, если в Берлине увидят прогресс в данном вопросе, санкции могут быть смягчены.

​Также лидеры двух стран обсудили предстоящие выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.