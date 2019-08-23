Москалькова объяснила визит в Киев «большой и серьезной работой»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с журналистом RT впервые прокомментировала свой приезд в Киев. Она не назвала цель визита, однако заявила о проводимой «большой работе».

«Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», — сказала омбудсмен. О ее прибытии в Киев стало известно утром 23 августа.

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Накануне источники РБК, знакомые с деталями переговоров, сообщали, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемыми гражданами. По последним данным обсуждается формула обмена 33 на 33. В эту формулу не входит освобождение главы бюро «РИА Новости» на Украине Кирилла Вышинского, его освобождение должно проходить по особой схеме.

В России остаются в заключении 24 украинских моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в осенью 2018 года. Подвижки по переговорному процессу с Украиной ряд лидеров стран «Большой семерки» называли условием возвращения России в международный клуб.