Двое взрослых и ребенок погибли из-за камнепада в Дагестане

Трое человек погибли в результате камнепада в Дагестане, один находится в коме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД республики.

Легковой автомобиль ВАЗ 2017 37-летнего жителя селения Сильди попал под камнепад 23 августа. В машине помимо ее владельца находилась его 36-летняя супруга и двое детей 10-и и 15-и лет. В результате обвала автомобиль с находившимися в нем людьми упал в обрыв высотой более 500 метров.

«Глава семьи, супруга и 10-летний сын погибли на месте, 15-летний мальчик с тяжелыми последствиями доставлен в центральную районную больницу в селении Агвали. В данное время он находится в коме», — сообщили в ведомстве.

18 августа легковой автомобиль из-за неисправности упал с обрыва в Чародинском районе Дагестана. В результате происшедшего погиб несовершеннолетний мальчик, его отец получил травмы. 14 августа в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Алмало погибли четверо человек.