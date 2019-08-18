В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок

В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок

Автомобиль «УАЗ» упал в обрыв в Чародинском районе Дагестана. В результате погиб несовершеннолетний мальчик, его отец получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Инцидент произошел в субботу около 18:00 мск у села Гочоб. Предварительно известно, что во время ремонта «УАЗ» покатился в пропасть.

Представитель регионального МВД подтвердил «РИА Новости», что отец мальчика получил тяжелые травмы, но остался жив. Собеседник агентства добавил, что машина упала в пропасть, из-за того, что внутри нее произошла неисправность.

Накануне в Тульской области в результате столкновения микроавтобуса с иномаркой погиб один человек, еще 11 пострадали. Микроавтобус следовал по маршруту Тула — Липецк.