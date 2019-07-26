Apple объявила о сделке c Intel на $1 млрд

Речь идет о покупке модемного бизнеса Intel. С прежним поставщиком чипов — Qualcomm — у Apple был длительный судебный спор

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Корпорация Apple приобретет часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Соответствующее соглашение подписали обе компании, говорится в заявлении Apple.

Около 2,2 тыс. сотрудников Intel, согласно соглашению, присоединяться к Apple вместе с интеллектуальной собственностью Intel и оборудованием. Apple также получит 17 тыс. патентов на беспроводные технологии. Intel после сделки сохранит за собой право разрабатывать модемные чипы для ПК, промышленного оборудования и беспилотных автомобилей.

Ожидается, что сделка на сумму $1 млр долларов будет завершена в четвертом квартале 2019 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов, говорится в сообщении Apple.

Акции Intel выросли на 5,7% до $55,05 после новостей и отчета компании о том, что ее прибыль превзошла ожидания аналитиков. Акции Apple выросли в цене на 0,1% до $207,29 за штуку.