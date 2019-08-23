Последний обвиняемый в изнасиловании на Урале полицейский попал под арест

Последний обвиняемый в изнасиловании на Урале полицейский попал под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 октября третьего полицейского, обвиняемого в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки (ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех дней», — добавили в суде.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда, речь идет о полицейском полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД Екатеринбурга Вячеславе Тропине.

Накануне, 22 августа, суд избрал меру пресечения двум другим полицейским, вместе с Тропиным обвиняемым в преступлениях против половой неприкосновенности. Одного из них арестовали на два месяца, другого отправили под домашний арест.

По данным следствия, в ночь на 18 августа трое полицейских изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы, когда она выходила из сауны. Как пишет Znak.com, девушка является уроженкой Казахстана и занимается проституцией.