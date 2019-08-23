Перенесший операцию Юнкер пропустит саммит G7

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, перенесший операцию по удалению желчного пузыря, выписан из больницы, однако пропустит саммит G7 в Биарицце (Франция). Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Мину Андрееву.

В настоящий момент Юнкер восстанавливается после операции дома. Ожидается, что председатель Еврокомиссии вернется к работе на следующей неделе. Юнкер не примет участие в саммите «Большой семерки» во французском Биарицце. Европейскую комиссию будет представлять лишь глава Европейского совета Дональд Туск.

Ранее Юнкеру из-за состояния здоровья пришлось прервать отпуск в Австрии. Председатель Еврокомиссии был вынужден вернуться в Люксембург, где ему провели срочную операцию по удалению желчного пузыря. Юнкер и раньше испытывал проблемы со здоровьем. Так, на саммите НАТО в 2018 году у него произошел сопровождавшийся болезненными судорогами приступ радикулита.

Юнкер будет оставаться главой Европейской комиссии до октября 2019 года, после чего его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту.