В Еврокомиссии объяснили походку Юнкера на саммите НАТО

Причиной странной походки и покачивания председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера стала боль в спине. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, сообщает AFP.

​«Президент в среду вечером страдал от особенно болезненного приступа радикулита, сопровождаемого судорогами», — сказал на брифинге Схинас.

​Он отметил, что Юнкер хочет публично поблагодарить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его португальского коллегу Антониу Кошта за помощь. Схинас добавил, что глава Еврокомиссии принимает лекарства и чувствует себя лучше.

Представитель ЕК также отметил, что представление в некоторых СМИ состояния Юнкера как алкогольного опьянения «более чем безвкусно», а также оскорбительно.

Ранее СМИ сообщили о том, что во время саммита НАТО Юнкер нетвердо стоял на ногах и ходил покачиваясь. В связи с этим ему потребовалась помощь европейских лидеров. Тогда Рютте и Кошта рассказали, что у председателя ЕК болела спина. The Sun написала, что Юнкер был пьян во время саммита НАТО.