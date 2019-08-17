Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

Главе Еврокомиссии пришлось прервать отпуск в Австрии из-за состояния здоровья, он вернулся в Люксембург, где ему проведут операцию. На следующей неделе Юнкер должен посетить саммит «Большой семерки»

Жан-Клод Юнкер (Фото: Kamil Zihnioglu / AP)

Председателю Еврокомиссии 64-летнему Жан-Клоду Юнкеру потребовалась срочная операция по удалению желчного пузыря, он прервал свой отпуск, сообщается на сайте ЕК.

Юнкер проводил свой отпуск в Австрии. «Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию (операцию по удалению желчного пузыря. — РБК)», — говорится в сообщении.

Когда пройдет операция и как состояние главы ЕК оценивают врачи, не уточняется. На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.

Как отмечает Bloomberg, Юнкер и раньше испытывал проблемы со здоровьем — в прошлом году на саммите НАТО у него произошел приступ болезненного радикулита, сопровождавшийся судорогами.