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Apple $250 (+22,54%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Мужчина напал с ножом на женщину во дворе жилого дома в Москве

Мужчина ранил женщину острым предметом, предположительно ножом, во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел во дворовой территории дома 4а на улице Софьи Ковалевской. «Информация о конфликте поступила в 14:12, мужчина был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая была направлена в больницу для оказания медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел на бытовой почве между мужчиной и его сожительницей из Средней Азии. Женщина получила несколько ударов ножом в горло.

В конце июля в подмосковном Раменском на детской площадке мужчина напал на 25-летнюю женщину с ножом, от полученных ранений она скончалась. Злоумышленник нанес девушке не менее 20 ударов. После задержания мужчина объяснил, что совершил этот поступок из ревности и признал вину.

Теги: Москва, ножевое ранение, новости РБК
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