Россельхознадзор снял запрет на поставки арахиса из США

Россельхознадзор с 26 августа отменяет ограничения на ввоз арахиса из США в Россию, сообщается на сайте ведомства. Поставки станут возможными при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Запрет на поставки арахиса из Соединенных Штатов был введен Россельхознадзором в мае 2015 года. Ограничения были обусловлены превышением содержания в американских орехах тяжелого металла кадмия.

В апреле 2015 года повышенное содержание кадмия нашли в арахисе, доставленном из США на фабрику «Рот Фронт». Тогда вместо допустимого 0,1 мг в каждом килограмме ореха содержалось 0,15 мг кадмия. Россельхознадзор поручил своим управлениям проверять каждую партию арахиса из США на содержание металла.

С 19 августа текущего года в России вступили в силу новые правила по перевозке из-за рубежа фруктов, овощей, цветов и елей. Согласно нововведениям, в багаже без фитосанитарных сертификатов россияне смогут провезти не более 5 кг продукции. К подкарантинным продуктам относятся бобовые, орехи и некоторые овощи.