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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,59%) прогноз БКС к 14.08.20
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Россия ограничила ввоз свинины из Болгарии и Словакии

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины и свиноводческой продукции из Болгарии и Словакии из-за вспышки африканской чумы свиней в этих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Запрет был введен с 9 августа, однако проинформировало ведомство об этом только сейчас. «С 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — говорится в материалах Россельхознадзора.

Россия начала вводить ограничения на поставку свиноводческой продукции из Европы, после того как в ряде стран ЕС произошли вспышки заболевания. Сербия стала 13-й европейской страной, где была обнаружена АЧС.

Бизнес
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Теги: свинина, Болгария, Словакия
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