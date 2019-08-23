Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд

В китайской телекоммуникационной корпорации Huawei ожидают, что потери от введенных США торговых ограничений составят более $10 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.

Huawei ведет поиски новых партнеров, способных заменить ключевых американских поставщиков. Компания также продолжает разработку альтернативных американским технологий для изготовления оборудования, сообщил он.

По данным Bloomberg, заявленная Сюем сумма ущерба немного ниже изначальной оценки, которую озвучил в июне основатель и генеральный директор корпорации Жэнь Чжэнфэй. Он заявлял, что из-за американских ограничений Huawei придется снизить производственные мощности, что приведет к сокращению выручки на $30 млрд от прогнозировавшейся.

Ранее Чжэнфэй заявлял, что компания находится «между жизнью и смертью», и призвал недозагруженных работников присоединиться к «группам спецназначения» по изучению новых проектов. Вместе с тем он выразил уверенность, что корпорация будет процветать и без сотрудничества с компаниями из США.

В середине мая американские власти ввели режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США. Китайскую корпорацию внесли в черный список как компанию, создающую угрозу для национальной безопасности. Власти США выдали Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, после чего компания должна была уйти с рынка. Позже Министерство торговли США согласилось продлить лицензию еще на 90 дней. Вашингтон обвиняет Huawei в промышленном шпионаже и сотрудничестве с официальными властями в Пекине.