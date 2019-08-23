Эксперты объяснили появление тропических комаров в России

Тропические комары, которые способны переносить опасные заболевания, периодически появляются на юге России, однако не представляют серьезной опасности. Об этом заявил в разговоре с РБК директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук РАН Александр Лукашев.

Речь идет о желтолихорадочном комаре и азиатском тигровом. По словам Лукашева, желтолихорадочный комар уже более ста лет то появляется, то исчезает с территории России, а тигровые комары завозятся на кораблях в портовые города, откуда они уже начинают распространяться. Оба вида комаров сначала были только в Адлере и Сочи, а потом стали распространяться севернее по черноморскому побережью до Туапсе.

«В России они пока ничего не переносят и случаев заболеваемости не было, поэтому, угроза для туристов пока что скорее теоретическая. То, что семь человек на Кубани болели именно лихорадкой [Западного Нила] это «нормально», так как у нас регистрируется уже с 1995 года, и может быть «привезенной». Наибольшая опасность заболеть данной лихорадкой связывается обычно с отдаленными от моря местностями — с Астраханью, с Волгоградом», — заметил он.

Комар и азиатский тигровый комар являются переносчиками вирусов Денге, Зика, Чикунгунья и лихорадки Нила, заявила РБК старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Юлия Лопатина. Она пояснила РБК, что желтолихорадочный комар раньше обитал на юге России, но к 1950-м его удалось ликвидировать «в результате целенаправленных мероприятий». Снова желтолихорадочного комара обнаружили в Сочи в 2001 году, в настоящее время он встречается редко. Что касается азиатского тигрового комара, то впервые в России его обнаружили в 2011 году.

«Он экологически пластичен, личинки могут развиваться в небольших по объему емкостях, где мало воды. Тигровый комар в последние десятилетия активно распространяется по миру, продвигаясь на север. Однако жить в умеренном климате, в средней полосе, в Центральной России не может, потому что его распространение ограничено климатическими условиями», — пояснила Лопатина.