Роспотребнадзор отверг распространение тропических болезней из-за комаров

В Краснодарском крае не зафиксировано появления новых видов насекомых, переносящих вирусы, и вспышек болезней из-за них. Об этом «Известиям» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По словам представителя ведомства, в регионе были зарегистрированы «лишь единичные случаи желтой лихорадки». «Но никаких вспышек, никаких вирусов», — отметили в ведомстве.

О том, что комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, также рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Ранее «Известия» сообщили, что ряд смертельных тропических заболеваний, переносчиками которых являются комары из стран Африки и Азии, массово распространились в южных регионах России.

В своем материале газета ссылалась на исследование специалистов из Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского МГМУ, специалистов из Института общей генетики им. Н.И.Вавилова и МГУ им. М.В.Ломоносова.