Twitter пожаловался в Верховный суд на ₽3 тыс. штрафа от Роскомнадзора

Верховный суд (ВС) принял жалобу Twitter на штраф в размере 3 тыс. руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

Как следует из картотеки дела, жалоба на постановление мирового судьи от 5 апреля поступила в Верховный суд от юриста компании Twitter Марии Михеенковой 5 августа. Сейчас заявлении Михеенковой находится на рассмотрении, оно может занять два-три месяца, уточнили «Коммерсанту» в пресс-службе ВС. По результатам будет принято решение о передаче или отказе в передаче жалобы для рассмотрения в суде. Защитник Twitter и ее доверитель не ответили на вопросы газеты о сути жалобы, пресс-служба штаб-квартиры Twitter отказалась от комментариев.

5 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тыс. руб. за то, что социальная сеть не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными пользователей. Аналогичное решение было вынесено также в отношении Facebook.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки в закон «О персональных данных», согласно которым персональные данные россиян в Сети могут храниться и обрабатываться только на территории России. Из-за невыполнения этой нормы в 2016 году в России был заблокирован доступ к LinkedIn.

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил компаниям Facebook и Twitter требование предоставить информацию о соблюдении законодательства. Тогда же глава ведомства Александр Жаров говорил, что в конечном счете неисполнение российского законодательства может обернуться для соцсетей блокировкой.