Суд принял иск метрополитена к организаторам акций в Москве

Коптевский районный суд Москвы принял к производству иск от Московского метрополитена к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, а также к основателю ФБК Алексею Навальному. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» к Яшину И.В., Соловьеву А.Ю., Галяминой Ю.Е., Жданову И.Ю., Милову В.С., Навальному А.А., Степанову О.О. о взыскании убытков принято к производству Коптевского районного суда, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 сентября 2019 года в 10:00», — заявили РБК в пресс-службе суда.

В среду, 21 августа, Московский метрополитен подал иск к организаторам несогласованных акций в Москве. Сумма исковых требований составляет 53,642 тыс. руб. 20 коп. Все указанные кандидаты и сотрудники ФБК также ответчики по искам ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (ресторан «Армения») на общую сумму более 13 млн руб. В «Мосгортрансе» подачу заявления объяснили тем, что в противном случае отвечать за сбои в движении из-за несанкционированных перекрытий дороги пришлось бы водителям автобусов. Ущерб от действий организаторов акции компания оценила в 1,218 млн руб.

На несогласованной акции 27 июля, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, правозащитники из «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных.

