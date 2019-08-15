Глава Минтруда утвердил новый перечень запрещенных для женщин профессий

Министерство труда и социальной защиты России разработало перечень работ и должностей с вредными или опасными условиями, на которых ограничивается труд женщин. Приказ главы Минтруда Максима Топилина, который утверждает этот перечень, опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень содержит 100 позиций. В частности, ограничивается труд женщин на химическом производстве (производство ртути, хлора, фтора, желтого фосфора, анилина, морфина и др.), на ряде позиций при подземных работах, связанных с постоянным пребыванием под землей и физической нагрузкой, на горных работах (бурильщик шпуров, взрывник, крепильщик и пр.). При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

Попали в перечень также некоторые виды работ в сфере металлообработки (литейные, кузнечные, сварочные и др. работы), в нефте- и газодобычи, черной и цветной металлургии, бурения скважин, в текстильной промышленности (первичная обработка хлопка, кожевенное производство) и пищевой промышленности (заготовка льда; машинист очистительных машин, вручную разбирающий сепаратор и пр.).

Ранее в Минтруде сообщали, что критериями при пересмотре и актуализации перечня будут факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.