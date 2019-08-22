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Кличко заявил о блокировке своего Instagram из-за атаки интернет-троллей

Страница мэра Киева Виталия Кличко в социальной сети Instagram была заблокирована. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, блокировка связана с атакой «так называемых интернет-троллей».

«Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. И, видно, не всем это нравится! Политика — вещь грязная. И когда у мало способных «политиков» нет аргументов и успешно воплощенных дел, они прибегают к подгаживанию. Что же, будем наводить чистоту», — добавил Кличко.

Работа его страницы в Instagram скоро будет восстановлена, пообещал градоначальник Киева.

Кличко занимает выборный пост городского головы Киева с 2014 года, одновременно он также занимает пост главы Киевской городской администрации.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в июле обращался в правительство с просьбой отправить Кличко в отставку с должности главы Киевской городской администрации, однако кабмин это предложение не поддержал. Источники РБК, близкие к правящей партии «Слуга народа», говорили, что у президента есть к нему претензии.

Возможным вариантом разрешения конфликта называлось возвращение к разделению полномочий градоначальника — на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города. Сам Кличко в августе говорил, что такой вариант его не устраивает, так как в этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию.

Теги: Виталий Кличко, Instagram, блокировка
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