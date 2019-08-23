ЛГБТ-группа сообщила об избиении в Подмосковье гея-таджика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,60 -0,15 EUR Бирж. 72,68 -0,25 Brent 59,89 -1,42% USD Нал. 66,36 63,58 EUR Нал. 73,82 71,38 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1080 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 133,00 +13,00 IMOEX 2 675,13 +0,04% RTSI 1 282,63 +0,19% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 22 авг, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 22 авг, 12:24
Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет Общество, 04:56 ЛГБТ-группа сообщила об избиении в Подмосковье гея-таджика Общество, 04:19 СМИ узнали об отказе США от идеи урезать финансовую помощь другим странам Политика, 03:43 Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Политика, 03:17 Россиянка Блинкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в США Спорт, 02:57 Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу Политика, 02:36 Кононов объяснил поражение «Спартака» в Лиге Европы тремя причинами Спорт, 02:23 В Дагестане чиновник завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии Общество, 01:58 Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД Общество, 01:46 В 200 км от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0 Общество, 01:30 Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной Бизнес, 01:15 Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол Политика, 01:14 Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета Общество, 00:59 В посольстве осудили попытки выставить СССР «зачинщиком» Второй мировой Политика, 00:28
Общество ,  
0 
ЛГБТ-группа сообщила об избиении в Подмосковье гея-таджика

В подмосковном Красногорске благодаря усилиям Московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» удалось задержать одного из организаторов серии грабежей на подставных гей-свиданиях, в результате одного из которых жестоко избили уроженца Таджикистана. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в распоряжение РБК.

Молодой человек по имени Али (настоящее имя изменено в интересах следствия) в начале августа текущего года в социальной сети «Одноклассники» познакомился со своим соотечественником. Вскоре после знакомства Али пригласили за город, на дачу, где якобы проживал его соотечественник. Вечером, 9 августа, Али и его спутник отправились на свидание в загородный дом в один из населенных пунктов Красногорского района. В доме их поджидали еще трое таджиков. Они сильно избили Али (в том числе рукояткой от топора), а также сделали в него несколько выстрелов из травматического пистолета в упор, рассказали в пресс-службе «Стимула».

Общество
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

Все действия фиксировались на камеру. Насильники заставили Али сознаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также просили любой ценой искать деньги для выкупа задержанного. Один из друзей Али пообещал сделать для него денежный перевод, но только к утру. Всю ночь Али провел в компании четырех человек, в доме, куда он был доставлен. К утру в дом привезли другого соотечественника Али, которого избили у него на глазах, а также грозились отрезать ему палец.

Как добавляется в сообщении, впоследствии Али в сопровождении одного из участников банды направились в банк, чтобы снять деньги. По пути они зашли в продуктовый магазин. Оказавшись без присмотра, молодому человеку удалось сбежать. В дальнейшем участники банды пытались выйти на связь со своей жертвой. Они угрожали молодому человеку тем, что отправят видеозапись его родственникам. Впоследствии он обратился в ЛГБТ-группу «Стимул» за помощью. В травмпункте врачи зафиксировали у Али многочисленные побои, а затем пострадавший в сопровождении юриста «Стимула» отправился в полицию.

Политика
Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Старший юрист «Стимула» Антон Рыжов в беседе с РБК подтвердил, что следственные действия до сих пор продолжаются.

«Мой коллега до сих пор в Красногорске с оперативными сотрудниками и следователем. В данный момент один из подозреваемых задержан на 48 часов, остальные находятся в розыске. Пока что происходит доследственная проверка, осмотр места преступления», — сказал Рыжов.

Он также предположил, что уголовное дело заведут по факту грабежа или разбоя. Юрист подтвердил наличие медицинских первичных документов, зафиксировавших телесные повреждения у молодого человека.

Теги: Красногорск, ЛГБТ, новости РБК
Материалы по теме
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter