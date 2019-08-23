ЛГБТ-группа сообщила об избиении в Подмосковье гея-таджика

В подмосковном Красногорске благодаря усилиям Московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул» удалось задержать одного из организаторов серии грабежей на подставных гей-свиданиях, в результате одного из которых жестоко избили уроженца Таджикистана. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в распоряжение РБК.

Молодой человек по имени Али (настоящее имя изменено в интересах следствия) в начале августа текущего года в социальной сети «Одноклассники» познакомился со своим соотечественником. Вскоре после знакомства Али пригласили за город, на дачу, где якобы проживал его соотечественник. Вечером, 9 августа, Али и его спутник отправились на свидание в загородный дом в один из населенных пунктов Красногорского района. В доме их поджидали еще трое таджиков. Они сильно избили Али (в том числе рукояткой от топора), а также сделали в него несколько выстрелов из травматического пистолета в упор, рассказали в пресс-службе «Стимула».

Все действия фиксировались на камеру. Насильники заставили Али сознаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также просили любой ценой искать деньги для выкупа задержанного. Один из друзей Али пообещал сделать для него денежный перевод, но только к утру. Всю ночь Али провел в компании четырех человек, в доме, куда он был доставлен. К утру в дом привезли другого соотечественника Али, которого избили у него на глазах, а также грозились отрезать ему палец.

Как добавляется в сообщении, впоследствии Али в сопровождении одного из участников банды направились в банк, чтобы снять деньги. По пути они зашли в продуктовый магазин. Оказавшись без присмотра, молодому человеку удалось сбежать. В дальнейшем участники банды пытались выйти на связь со своей жертвой. Они угрожали молодому человеку тем, что отправят видеозапись его родственникам. Впоследствии он обратился в ЛГБТ-группу «Стимул» за помощью. В травмпункте врачи зафиксировали у Али многочисленные побои, а затем пострадавший в сопровождении юриста «Стимула» отправился в полицию.