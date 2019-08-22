На севере Москвы эвакуировали офис «Билайна» после звонка о бомбе

На севере Москвы эвакуировали офис «Билайна» после звонка о бомбе

Неизвестный сообщил о минировании офиса «Билайн» в Москве, заявили РБК в пресс-службе сотового оператора.

«Был звонок о минировании, проведена эвакуация, работали сотрудники правоохранительных органов. Проверка на данный момент окончена, угроза не подтвердилась, сотрудники вернулись на рабочие места», — сообщили в пресс-службе. В компании пояснили, что речь идет не о головном офисе, а об офисе на улице 8 марта.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о минировании.

На прошлой неделе, 15 августа, неизвестный сообщил о бомбе в центральном офисе «Роснефти» на Софиксой набережной в Москве, однако после проверки тот возобновил работу. Накануне, 21 августа, телефонные террористы «заминировали» одну из башен Москва-сити.