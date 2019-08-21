Полиция сообщила о минировании одной из высоток «Москвы-Сити»

Полиция сообщила о минировании одной из высоток «Москвы-Сити»

В столичную полицию поступили анонимные сообщения о минировании комплекса зданий делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника «Интерфакса», сообщение поступило об угрозе взрыва по адресу Пресненская набережная, 8. Там находится бизнес-центр «Город столиц» - это две башни в 73 и 65 этажей.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока сообщений о минировании здания по указанному адресу не поступало.

В последний раз башни комплекса «Москва-Сити» эвакуировали в начале мая. Тогда в полицию поступил анонимный звонок. Эвакуацию провели также в торговом центре «Мега Химки», в офисе «Яндекса» и бизнес-центре «Красная роза» на улице Льва Толстого.