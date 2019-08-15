Общество , 15 авг, 18:18
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Эвакуированный из-за угроз офис «Роснефти» возобновил работу
Центральный офис «Роснефти» на Софийской набережной в Москве, сотрудники которого были эвакуированы сегодня, возобновил работу. Об этом сообщил РБК представитель компании. Он не пояснил, действительно ли представители правоохранительных органов нашли в здании что-то опасное или тревога оказалась ложной.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал Baza, поводом для эвакуации стали письма с угрозами.
В мае в Москве и в области из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы торговый центр «Мега Химки», некоторые башни в комплексе «Москва-Сити», здание бизнес-центра «Красная роза», где располагается офис компании «Яндекс», и другие.