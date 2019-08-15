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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,69%) прогноз БКС к 14.08.20
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Эвакуированный из-за угроз офис «Роснефти» возобновил работу

Центральный офис «Роснефти» на Софийской набережной в Москве, сотрудники которого были эвакуированы сегодня, возобновил работу. Об этом сообщил РБК представитель компании. Он не пояснил, действительно ли представители правоохранительных органов нашли в здании что-то опасное или тревога оказалась ложной.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал Baza, поводом для эвакуации стали письма с угрозами.

В мае в Москве и в области из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы торговый центр «Мега Химки», некоторые башни в комплексе «Москва-Сити», здание бизнес-центра «Красная роза», где располагается офис компании «Яндекс», и другие.

Теги: «Роснефть», эвакуация, новости РБК
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