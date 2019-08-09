«Победа» увеличила норму провоза ручной клади

Компания разрешила провозить в салоне ноутбук сверх нормы ручной клади, заявив, что пошла на такой шаг по просьбам пассажиров, «которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК. Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне только в составе нормы ручной клади, соответствующей габаритам.

«В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов — до 38%, а на некоторых рейсах — до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

В конце 2017 года «Победа» пыталась оспорить в Верховном суде нормы, которые установил Минтранс. Каждому пассажиру разрешалось бесплатно провозить ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр.). Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа используемого для перевозки самолета. В итоге Верховный суд встал на сторону Минтранса.

В начале февраля 2019 года «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Разрешили брать в салон одно место ручной клади весом не более 10 кг с максимально допустимыми размерами 36х30х4 см. Помимо этого на борт рейсов «Победы» разрешили проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, складное кресло-коляску и товары из duty free, габариты которых не превышают 10х10х5 см.