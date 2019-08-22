Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста и нашел себе замену

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не сможет полететь на МКС из-за высокого роста, который не соответствует требованиям для отправляющихся в космос, передает «РИА Новости».

Глава «Роскосмоса» пояснил, что его рост — 190 см, а ограничение пока не позволяет участвовать в полетах людям выше 180 см. При этом он рассказал, что прошел первый этап тренировок вместе с новым набором космонавтов — Рогозин слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость. Он признался, что такие физические нагрузки дались ему тяжело, несмотря на то, что он мастер спорта.

Как отмечает ТАСС, вместо себя Рогозин в шутку предложил запустить на орбиту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Я точно не слетаю, потому что [один] метр 90 [сантиметров] рост, [гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий] Баранов тоже не сможет... Я вот не знаю насчет Азарова, может быть, его попробуем отправить», — цитирует его слова агентство.

Вопрос о полете в космос журналисты задали Рогозину после того, как на МКС отправился андроид Федор (Skybot F-850). Ракета-носитель «Союз-2.1а» с роботом стартовала 22 августа с космодрома Байконур. С ее помощью на околоземную орбиту вышел корабль «Союз МС-14», который и доставит на МКС антропоморфного робота Федора и ряд грузов для экипажа станции.