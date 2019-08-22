Корабль с роботом Федором успешно вышел на орбиту

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого грузы для экипажа МКС и антропоморфный робот Федор (Skybot F-850), успешно вышел на околоземную орбиту, сообщает «Роскосмос».

«Стыковка запланирована через двое суток: 24 августа в 08:30 мск», — рассказали в госкорпорации.

Корабль стартовал с Байконура на ракете-носителе «Союз 2.1а» утром 22 августа. Это первый полет как для данной ракеты, так и для робота Федора. Во время запуска он сказал «Поехали», повторив тем самым фразу Юрия Гарина.

Робот пробудет на станции чуть больше двух недель, он будет выполнять различные задачи на российском сегменте МКС, на Землю он вернется 7 сентября.