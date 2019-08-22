Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ

Тверской суд Москвы арестовал на восемь суток студента Высшей школы экономики Артема Тюрина, которого задержали 5 августа в ходе проведения одиночных пикетов в защиту другого студента этого вуза Егора Жукова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Тюрин А.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 20.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля Жукова арестовали в начале месяца до 30 сентября. Проректор университета Валерия Касамара, которая стала зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы, подписала личное поручительство за него и добавила, что он не будет исключен из университета.

В ходе несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. По уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции, арестованы 13 человек.