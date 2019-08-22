Над Донецком подняли флаг России

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) подняли российский триколор вместо флага ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя общественной организации «Молодая Республика» Кирилла Макарова. Российский влаг водрузили в честь Дня государственного флага, который 22 августа отмечается в России.

Флаг был установлен на центральной площади Донецка. Агентство опубликовало фотографию флага.

«Сегодня утром на главной площади столицы республики в честь Дня Государственного флага РФ водружен российский триколор — важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас — символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По данным «РИА Новости», в честь Дня Государственного флага России в центре Донецка запланирован праздничный митинг, на котором будут присутствовать спикер Народного совета самопровозглашенной ДНР и другие официальные лица.