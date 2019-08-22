ФАС рассмотрит жалобу Utair на Росавиацию из-за конкурса на рейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит жалобу авиакомпании Utair о нарушении законодательства Росавиацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве рассказали, что «внимательно изучат» обстоятельства дела по заявлению Utair. «Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период», — сказали в пресс-службе.

Накануне источник сообщил «Ведомостям», что Utair обратилась в ФАС с жалобой в отношении Росавиации. Представитель авиакомпании подтвердил РБК факт написания письма.

Авиакомпания пожаловалась на то, как комиссия при Минтрансе распределила между компаниями 13 международных направлений — ранее они принадлежали «Трансаэро», которая прекратила деятельность в 2015 году. «Победу» и Utair не уведомили о конкурсе, поэтому не подавали на него заявок. В результате в нем участвовали только «Аэрофлот» и S7.