Посольство Украины попросило G7 заставить Россию уважать мировой порядок

Посольство Украины в США призвало лидеров G7 заставить Россию «уважать мировой порядок». Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Мы призываем лидеров стран G7 придерживаться их фундаментальной позиции и консолидировать усилия с целью заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению», — говорится в сообщении. В посольстве выразили обеспокоенность идеей о возврате России в G8.

В посольстве заявили об ухудшении ситуации с правами человека, продолжающейся «оккупации украинского полуострова» и российской агрессии на Донбассе, в то время как сама Россия «все дальше отходит от правил и стандартов, объединяющих стран — членов группы [«Большой семерки»]».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер США Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России к участию в этом формате возможно лишь в случае возврата Крыма, освобождения украинских моряков и прекращения конфликта на Донбассе. Москва заявила, что готова рассмотреть предложения других стран вернуться в состав G8 и приехать на саммит в 2020 году, если эти государства будут заинтересованы в «серьезном общении на равных».