Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».

В своей публикации Зеленский заявил, что после того, как участие России в G8 было прекращено из-за событий на Украине, «ничего не изменилось». По его словам, возвращение Москвы к участию в формате G8 возможно только в том случае, если Крым вернется к Украине, на Донбассе прекратится конфликт, а украинские моряки, задержанные Россией, вернутся домой. По его словам, эти шаги должны стать сигналом миру о том, что Россия готова вернуться «в повестку дня высокой дипломатии».

Отвечая на слова Зеленского, официальный представитель МИД России обратила внимание на путаницу в терминах в заявлении украинского лидера. Она напомнила, что дипломатия является инструментом реализации внешнеполитического курса страны, и поэтому государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии». Захарова отметила, что Россия и так активно участвует в «высокой дипломатии» — принимает участие в работе важнейших международных форумов, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН. Она также напомнила, что минские договоренности были поддержаны резолюцией СБ ООН и обязательны к исполнению. «Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», — заключила она.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в 2020 году.