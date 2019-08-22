Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе

В столице ночь на четверг, 22 августа, стала самой теплой за весь месяц. Об этом сообщается на сайте проекта центра погоды «Фобос» — «Метеоновости».

«Эта ночь оказалась самой теплой в текущем месяце и третьей самой теплой за лето 2019 года», — говорится в сообщении.

Минимальная температура на станции ВДНХ составила плюс 18,6 градуса, в центре города было зафиксировано почти плюс 20 градусов. Теплее ночью этим летом в столице было только два раза — 22 и 23 июня.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил РБК, что погода в Москве в августе окажется на уровне климатической нормы.