Синоптики пообещали жителям московского региона до 30 градусов тепла

Лето вернется в столичный регион на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура может достичь отметки в 30 градусов.

«Сегодня во второй половине дня и в ночь на воскресенье выпадет до 28 мм осадков, это более трети месячной нормы. Дожди пойдут на убыль днем в воскресенье и вечером прекратятся. С наступлением понедельника инициатива перейдет к антициклону, поэтому до среды включительно будет солнечно, без осадков. В понедельник — плюс 21–26, во вторник — плюс 23–28, в среду днем — 25–30 тепла», — сообщил он.

В среду в Москве будет плюс 27–29, по области — от 25 до 30 градусов. «Но 30 градусов — это с большой натяжкой. Очень мощное потепление, это аномалия», — заявил он.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пообещала москвичам июльское тепло с дневной температурой до 27 градусов. По ее словам, такая погода больше характерна для конца июля, чем для последних недель августа.

