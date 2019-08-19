Синоптики заявили о возвращении погоды в Москве к климатической норме

В среду, 21 августа, столбики термометров в Москве подойдут к 30-градусной отметке. В целом в августе погода окажется на уровне климатической нормы, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшую ночь нас ждет температура до плюс 15 градусов, а последующие ночи вплоть до пятницы — плюс 16–18. Днем завтра будет плюс 26–28, в среду нас ждет от плюс 27 до плюс 29 градусов, в четверг — плюс 24–26. В пятницу ночь будет еще теплая, около плюс 16 градусов, но днем похолодает до 22 выше нуля, а субботу ожидаем уже плюс 20, то есть придет обратно к климатической норме», — сказал Вильфанд.

В Центральной России, как предупреждало ранее МЧС, в отдельных регионах во второй половине августа может наступить жара до 35 градусов. В частности, до плюс 35 градусов поднимется температура в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.