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В Москве загорелись балконы жилого дома

В 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелись балконы на десятом и 11-м этажах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главного управления МЧС.

«Загорание происходило на 12-м этаже внутри квартиры, а также двух балконах на этом же этаже и на 11-м этаже», — рассказали в ведомстве. Пожар потушен.

По уточненным данным, из дома были спасены девять человек. Двоих из спасенных передали медикам для осмотра, сообщает «РИА Новости».

22 августа в Саратове загорелся жилой дом. В результате пожара погибли две женщины, еще одна пострадала. В середине июля в частном доме в подмосковном Жуковском произошло возгорание, пять находившихся в здании человек погибли, еще двое пострадали.

Теги: Пожар, жилой дом, новости РБК
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