Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 64,00 61,86 EUR Нал. 71,90 69,86 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 170,00 -30,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России Мнение, 07:45 Дорога в тысячу ли: как частный бизнес возрождает «ржавый пояс» Китая Pro, 07:45 Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку Политика, 07:42 Два теннисиста из России впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 07:33 Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек Общество, 07:28 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 07:10 Западные банки в 3,5 раза опередили госбанки в доходах от сделок в России Финансы, 07:00 Западные инвестбанки вернули докризисные позиции в России Pro, 07:00 Конте исключил риск кризиса на фоне дела о финансировании «Лиги» Россией Политика, 06:54 Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Якутии Общество, 06:54 СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым Общество, 06:27 Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино после проверки ФСБ Общество, 06:12 В Южную Корею не пустили 16 россиян Общество, 06:02 СМИ назвали сроки возобновления торговли между Huawei и компаниями из США Бизнес, 05:35
Общество ,  
0 
Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек

В частном доме в подмосковном Жуковском произошел пожар, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Инцидент произошел по адресу улица Луговая, дом 37. Загорелся частный дом», — говорится в сообщении.

Общество
Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом

В ведомстве отметили, что находившиеся внутри здания пять человек погибли. Еще двое, по данным МЧС, пострадали. При этом в пресс-службе не уточнили, степень полученных ими травм.

К настоящему времени пожарным удалось потушить возгорание. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Теги: Пожар, Жуковский, погибшие, ГУ МЧС по Московской области
Материалы по теме
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
Общество
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Парижа
Общество
Жертвами пожара в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2 стали три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter