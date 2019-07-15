Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек

Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек

В частном доме в подмосковном Жуковском произошел пожар, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Инцидент произошел по адресу улица Луговая, дом 37. Загорелся частный дом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что находившиеся внутри здания пять человек погибли. Еще двое, по данным МЧС, пострадали. При этом в пресс-службе не уточнили, степень полученных ими травм.

К настоящему времени пожарным удалось потушить возгорание. Специалисты устанавливают причины произошедшего.