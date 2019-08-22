В Саратове загорелся жилой дом на площади 600 кв. м

В Саратове загорелся жилой дом на площади 600 кв. м

В Саратове загорелся жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на местное ГУ МЧС.

Возгорание произошло на площади 600 кв. м в здании на улице Вольская, там находятся жильцы. Пожар тушат силами 77 человек и 23 единицы техники. Позднее в МЧС сообщили агентству, что в результате происшествия погибли две женщины и еще одна пострадала.

В середине августа 41-летняя женщина, ее дочь и двое малолетних внуков погибли при пожаре в жилом доме в поселке Мишелевка Иркутской области. Возгорание началось из-за нарушений при монтаже и использовании электрических приборов. По данным МЧС, женщина была пьяна и не смогла покинуть здание вместе с детьми.