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Минобороны Азербайджана назвало причину крушения МиГ-29 в Каспийском море

Причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана было столкновение с птицами. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«Изучение причин происшествия также показало, что самолет до момента падения в Каспийское море столкнулся в воздухе с посторонним телом (птица или стая птиц), от которого пилот получил ранение», — говорится в сообщении.

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В Каспийское море упал азербайджанский истребитель

По информации из «черного ящика», пилот попытался восстановить управление самолетом, однако из-за тяжелых травм сделать это ему не удалось. Авиационная комиссия установила, что до вылета самолет был в исправном состоянии.

Азербайджанский истребитель МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочного полета 24 июля. Минобороны страны начало расследование инцидента.

В начале марта в Индии во время планового полета разбился истребитель МиГ-21. По данным ВВС страны, самолет столкнулся с птицей. Пилот катапультировался и не пострадал.

Теги: Азербайджан, Каспийское море, крушение самолета
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