Минобороны Азербайджана назвало причину крушения МиГ-29 в Каспийском море

Причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана было столкновение с птицами. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«Изучение причин происшествия также показало, что самолет до момента падения в Каспийское море столкнулся в воздухе с посторонним телом (птица или стая птиц), от которого пилот получил ранение», — говорится в сообщении.

По информации из «черного ящика», пилот попытался восстановить управление самолетом, однако из-за тяжелых травм сделать это ему не удалось. Авиационная комиссия установила, что до вылета самолет был в исправном состоянии.

Азербайджанский истребитель МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочного полета 24 июля. Минобороны страны начало расследование инцидента.