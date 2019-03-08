В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21

Истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение на северо-западе страны в районе города Биканер. Об этом пишет издание Hindustan Times со ссылкой на заявление местного военного ведомства.

Как отмечается, истребитель поднялся с авиабазы недалеко от Биканера и совершал плановый полет, когда, по предварительным данным ВВС Индии, столкнулся с птицей. В результате пилот катапультировался и не получил травм, о других пострадавших также не сообщается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

О падении еще одного МиГ-21 в Индии сообщалось в июле прошлого года. Кроме того, за последний месяц в Индии также разбился МиГ-27. В феврале издание The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве Индии писало, что страна из-за нехватки боевых самолетов ведет переговоры с Россией о поставках в короткие сроки 21 истребителя МиГ-29. Общая сумма покупки, включая обучение персонала, может составить $846,6 млн.