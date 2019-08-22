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СК возбудил дело после поджога мужчины на юге Москвы

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство после поджога мужчины на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По подозрению в причастности к преступлению был задержан мужчина 1982 года рождения, ему скоро изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

21 августа около одного из жилых домов на улице Касимовская в Бирюлево в ходе возникшей ссоры неизвестный облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры, после чего поджег его и скрылся. Пострадавший был госпитализирован с термическими ожогами второй и третьей степени.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

7 августа в Новокузнецке во время прогулки с друзьями девятилетняя девочка баловалась с зажигалкой и подожгла платье пятилетней подруги. Девочка с обширными термическими ожогами 80% поверхности тела была госпитализирована.

Теги: поджог, Следственный комитет
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