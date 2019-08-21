Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево

На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Двух подозреваемых задержали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Неизвестный на улице Касимовская, 19 облил неустановленной жидкостью мужчину, после чего поджег его и скрылся», — сообщили в ведомстве. Двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту, задержали рядом с местом происшествия. Агентство «Москва» пишет, что подожженный мужчина выжил.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проведут проверку в связи с произошедшим. СК изложил свою версию произошедшего: «Мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская в городе Москве. Проходящий мимо житель района сделал ему замечание, затем он облил мужчину горючей смесью, а также деревянную лавку и стол».

Пострадавший находится в больнице с тяжелыми ожогами.