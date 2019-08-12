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СК проверит случай с подоженной подругами пятилетней девочкой в Кузбассе

СК России начал доследственную проверку по факту получения ожогов пятилетней девочкой в Новокузнецке. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Кемеровской области.

По данным ведомства, в среду, 7 августа, во время прогулки с друзьями баловавшаяся с зажигалкой девятилетняя девочка подожгла платье пятилетней подруги, игравшей с 11-летней девочкой. Потерпевшая в горящей одежде смогла добраться до калитки дома, где ее отец вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов врачи диагностировали у девочки обширные термические ожоги и госпитализировали в одну из городских больниц.

По словам очевидцев инцидента, пострадавшая является инвалидом и страдает от порока сердца. В настоящий момент девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% поверхности тела. Виновница инцидента была доставлена в детскую комнату милиции. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Новокузнецка, мэр города Сергей Кузнецов распорядился оказать материальную помощь семье пострадавшей девочки. Любую помощь семье также предложила опекунша девочки, игравшейся с зажигалкой.

По фактам инцидента начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ситуацию также взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

Теги: Следственный комитет, проверка, ожоги
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