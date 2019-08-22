В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.

Зубарев предложил ввести льготный налоговый режим в качестве эксперимента в пилотных регионах — в Забайкальском крае, Туве, Хакасии, Республике Алтай, а также в Курганской и Еврейской автономной областях. В этих областях многодетные семьи сталкиваются с самыми большими трудностями, отмечает депутат.

По его словам, в первую очередь нужно рассмотреть введение льгот для одиноких многодетных матерей, которые остались без кормильца, находятся в трудной жизненной ситуации и не получают стабильно алименты и другие выплаты.

«Российская газета» со ссылкой на обращение депутата к Силуанову добавляет, что подобными льготами в рамках эксперимента уже пользуются самозанятые в четырех субъектах России. «На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Ведь, посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу: порядка 15 тысяч на подростка», — написал Зубарев.