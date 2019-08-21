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В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

России необходимо создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT со ссылкой на текст письма.

По мнению депутата, родители тратят значительные средства на то, чтобы подготовить детей к началу учебного года: купить необходимые канцтовары, обувь, одежду.

Для примера депутат привел условную стоимость комплекта школьника, рассчитанную как среднее арифметическое от цен наборов школьных товаров для девочек и мальчиков. В прошлом году цена такого комплекта составила 11,4 тыс. руб. «Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения депутата к вице-премьеру.

Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат. При этом точную сумму, которую он предлагает выделять из бюджета, Чернышов не называет.

Ранее стало известно, что рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения, предложила школам рассмотреть вопрос об ограничении использования в школах мобильных телефонов. Методические рекомендации по этому поводу направят в регионы до начала нового учебного года.

Теги: 1 сентября, госсубсидии, Школа, дети
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